پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان ایوان شب گذشته در برنامه گفتگوی خبری شبکه استانی؛ رسانه و رویداد "ایوان ایلام" را بازوی توانمندی در مسیر توسعه این شهرستان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شریفی اصل در این گفتوگو گفت: برنامههایی مانند «ایوان ایلام» با انعکاس دقیق ظرفیتها، نیازها و مطالبات به حق مردم، حلقه اتصال مؤثری بین مسئولان، دستگاههای اجرایی و جامعه هستند.
وی با قدردانی از عملکرد این برنامه، افزود: رسانه استانی با پوشش خبری مناسب، رصد مسائل و پیگیری مستدل خواستههای عمومی؛ به شفافیت عملکرد دستگاهها و تسریع در روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای کمک قابل توجهی میکند.
فرماندار شهرستان ایوان همچنین از فعالسازی طرحهای راکد و احیای واحدهای صنعتی بهعنوان اولویت کاری خود خبر داد.
شریفیاصل با تأکید بر ظرفیتهای بالای این شهرستان در حوزه کشاورزی و دامداری، تشریح کرد: «احیای طرحهای راکد و جذب سرمایهگذاری در اولویت کاری ما قرار دارد.»
وی با اشاره به اقدامهای انجامشده، افزود: «کشتارگاه سپیدمرغ مانشت و کارخانه آرد ستاره طلایی در شهرک صنعتی که پیشتر غیرفعال بودند؛ با پیگیریهای صورتگرفته، احیاء و وارد چرخه تولید شدهاند.»