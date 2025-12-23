نقش رسانه استانی در پیگیری مطالبات و توسعه همه‌جانبه، انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شریفی اصل در این گفت‌و‌گو گفت: برنامه‌هایی مانند «ایوان ایلام» با انعکاس دقیق ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و مطالبات به حق مردم، حلقه اتصال مؤثری بین مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و جامعه هستند.

وی با قدردانی از عملکرد این برنامه، افزود: رسانه استانی با پوشش خبری مناسب، رصد مسائل و پیگیری مستدل خواسته‌های عمومی؛ به شفافیت عملکرد دستگاه‌ها و تسریع در روند اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کمک قابل توجهی می‌کند.

فرماندار شهرستان ایوان همچنین از فعال‌سازی طرح‌های راکد و احیای واحد‌های صنعتی به‌عنوان اولویت کاری خود خبر داد.

شریفی‌اصل با تأکید بر ظرفیت‌های بالای این شهرستان در حوزه کشاورزی و دامداری، تشریح کرد: «احیای طرح‌های راکد و جذب سرمایه‌گذاری در اولویت کاری ما قرار دارد.»

وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده، افزود: «کشتارگاه سپیدمرغ مانشت و کارخانه آرد ستاره طلایی در شهرک صنعتی که پیش‌تر غیرفعال بودند؛ با پیگیری‌های صورت‌گرفته، احیاء و وارد چرخه تولید شده‌اند.»