بسته خبری شهروند خبرنگار به موضوع آبگرفتگی معابر در شهر اراک بر اثر بارشها، زیباییها و همدلی مردم در تداوم جریان زندگی روزمره پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در بسته این هفته، چند موضوع از نقاط مختلف استان مورد بررسی قرار گرفته است:
چهره تازه شهر با بارش برف؛
همدلی مردم در جریان روزمره زندگی؛
و چالش عبور شهروندان از برخی معابر مانند بلوار کرهرود و شهرک هجرت، فاز ۲ خیابان رشادت، ۱۲ متری فضیلت به علت بارش برف.
شما شهروندان گرامی، میتوانید با نگاه دقیق و دغدغهمند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.
تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.