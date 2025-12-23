توجه به تربیت در تمامی دورههای تحصیلی پایهگذار آموزش اثربخش است
معاون آموزش و پرورش استان گفت: توجه به تربیت در تمامی دورههای تحصیلی پایهگذار آموزش اثربخش است.
وی با بیان اینکه آموزش و تربیت از یکدیگر جدا نیستند، گفت: اگر از همان سالهای ابتدایی به تربیت صحیح دانشآموزان توجه شود، زمینه برای آموزش بهتر و مؤثرتر در دورههای بالاتر فراهم میشود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: آشنایی تدریجی دانشآموزان با مفاهیم هویتی، اخلاقی و مسئولیتپذیری، نقش مهمی در آمادگی آنان برای ورود به سن تکلیف دارد و این موضوع باید متناسب با سن و درک کودکان انجام شود.
زحمتکش گفت: طرح ملی تشرف یکی از برنامههای مؤثر در مسیر تربیت دانشآموزان است و همکاری بخشهای آموزشی و پرورشی برای تحقق اهداف تربیتی نیاز است.