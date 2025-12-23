پخش زنده
بیش از ۳۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و تاغزار در شهرستان زرند، نیازمند برنامهریزی دقیق علمی برای مدیریت منابع طبیعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، شورای برنامهریزی ادارهکل منابع طبیعی استان کرمان با حضور مهندس غلامرضا هادربادی، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور، مهندس همت ایزدی فرماندار زرند و مهندس ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی استان، بهمنظور بررسی چالشها و ارائه راهکارهایی برای مقابله با بیابانزایی و حفاظت از منابع طبیعی برگزار شد.
مهندس همت ایزدی، فرماندار زرند، در ابتدای همایش با خیرمقدم به مهمانان و اشاره به تجربیات گذشته خود در حوزه منابع طبیعی، اظهار داشت: "افتخار من این است که بخشی از مسیر خدمتیام در حوزه منابع طبیعی گذشته و این دوران آموختههای ارزشمندی به همراه داشته است." او همچنین به موقعیت حساس زرند و اهمیت اجرای طرحهای احیایی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: "زرند با وسعت ۵۴۷۷ کیلومتر مربع و وجود بیش از ۳۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و تاغزار، نیازمند برنامهریزی دقیق علمی برای مدیریت منابع طبیعی خود است."
مهندس ابوالحسنی، مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان، نیز در این همایش از اهمیت پروژههای بیابانزدایی و آبخیزداری در زرند سخن گفت و افزود: "در سالهای اخیر، اقدامات قابل توجهی در شهرستان زرند انجام شده که از جمله آنها میتوان به اجرای عملیات بیابانزدایی در منطقه سیریز و فتحآباد یزدانآباد اشاره کرد." وی همچنین از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی برای این پروژهها خبر داد و گفت: "این اقدامات به کنترل کانونهای بحرانی کمک خواهد کرد و آیندهای سبز و پایدار را برای شهرستان زرند رقم خواهد زد."
مهندس هادربادی، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور، در سخنرانی خود به اهمیت همافزایی و همکاری بین دستگاهها و شهرستانها در حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و بیان داشت: "هدف از این همایش، تبادل تجربیات و همفکری برای پیشبرد اهداف بیابانزدایی و مدیریت منابع طبیعی در استان کرمان است."
در پایان، فعالیتهای اجرایی و برنامههای آتی در زمینه احیای منابع طبیعی، از جمله کاشت نهال و احداث سازههای آبخیزداری، مورد بحث و تأکید قرار گرفت.
در ادامه، دکتر غلامرضا هادربادی مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، همراه با مهندس درخشانی رئیس بیابان ادارهکل منابع طبیعی استان کرمان، از طرحهای بیابانزدایی در بخش یزدانآباد شهرستان زرند بازدید کردند.
در این بازدید، دکتر هادربادی از پروژههای موفق احیای اراضی این منطقه که شامل ۴۰۰ کیلومتر تله رسوبگیر، ۱۴۰۰ هکتار احیا با گونههای مقاوم به خشکسالی و ۸۰۰ هزار متر هکتار عملیات کنترل روانآب بود، به ارزیابی و نظارت پرداختند. همچنین پروژه ۵۰ هکتاری نهالکاری در منطقه قلعه مغول دختر که با مشارکت فولاد زرند ایرانیان در حال اجراست، مورد توجه قرار گرفت. این پروژه سازگار با اقلیم منطقه و نقش مهمی در کنترل بیابانزایی ایفا میکند.
از دیگر برنامههای بازدید، طرح بیابانزدایی روستای فتحآباد و شریفآباد و منطقه سنگ سیریز بود که در راستای تثبیت خاک، مهار فرسایش بادی و تقویت پوشش گیاهی بومی در حال اجرا است. این طرحها با استفاده از روشهای نوین مدیریت منابع طبیعی و مشارکت جوامع محلی، موفق به احیای بخش قابل توجهی از اراضی آسیبدیده شدهاند.
دکتر هادربادی در این بازدید از تلاشهای انجامشده در استان کرمان در راستای مقابله با بیابانزایی قدردانی کرد و گفت: "این اقدامات، نمونهای از همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی و جوامع محلی است که به بهبود وضعیت اکولوژیکی و منابع طبیعی در استان کمک خواهد کرد."