معاون عمرانی استاندار تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم برای فردا چهارشنبه ۳ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد نیز مثل روز گذشته برای روز چهارشنبه از درب منزل اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید کمال الدین میرجعفریان، با اشاره به تداوم شرایط آلودگی هوا و بنا بر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان، اظهار کرد: برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی ها استان تهران جز شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد‌.

وی از ممنوعیت فعالیت های ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و بیان کرد: مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.

میرجعفریان اظهار کرد: تردد کامیون ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.

وی گفت: اکیدا توصیه می شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوسها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود.

معاون استاندار تهران در ادامه از تداوم اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح پلاک های عمومی، اتوبوس و مینی بوس های درون شهری و سرویس های مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند).

میرجعفریان افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، برای فردا چهارشنبه سوم دی ماه نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.