سید قاسم ناظمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با کایهان ترکمن اوغلو، نماینده مجلس از حوزه انتخابیه وان و رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه در مجلس ملی ترکیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این دیدار که در محل مجلس ترکیه انجام شد، ترکمن اوغلو به تشریح فعالیت های خود در چند ماه اخیر برای تقویت روابط میان ایران و ترکیه پرداخته از دیدار خود با ریاست اتحادیه تورهای مسافرتی ترکیه با هدف رفع مشکلات تورهای فعال بین دو کشور خبر داد.

رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه با اشاره به اهمیت شهرداری‌ها و مقامات محلی در حل این مشکلات اشاره کرد که پیشنهاد ایجاد مسیر فرهنگی توریستی بین قونیه و تبریز را مطرح کرده است.

ترکمن اوغلو با تاکید بر این که شهرهای وان و خوی در این مسیر از اهمیت برخوردارند از تلاش برای ایجاد یک نشست بین شهرداران این چهار شهر خبر داد و افزود: نیاز داریم که به یک برنامه عملیاتی رسیده و بلافاصله بر اساس این برنامه اقدام کنیم. از این رو هم از ایران و هم از ترکیه چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی طرح‌هایی را جمع آوری کرده و در تلاشیم تا با تجمیع این طرح ها به یک طرح کلان برای عملیاتی شدن این طرح فرهنگی برسیم.

وی ادامه داد: در این صورت رفت و آمد توریست بین دو کشور بهبود یافته و امکان درآمدزایی برای مناطقی مانند وان و تبریز و خوی که در مسیر توریستی سنتی ایران و ترکیه قرار ندارند، ایجاد خواهد شد.

رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه با اشاره به تفکیکی که باید بین طرح‌های فرهنگی و توریستی درآمدزا قائل شد گفت: مساله شب عروس در چند سال اخیر به خوبی از طرف مسئولان قونیه و وزارت فرهنگ ترکیه پیگیری شده و توانسته است که یک موفقیت ضمنی به دست آورد. اما این طرح لزوما یک درآمد توریستی در سطح کلان را به همراه ندارد و بیشتر یک طرح فرهنگی با ضمیمه توریستی است. ما نیاز به طرح هایی که موج های توریستی بین دو طرف ایجاد کنند، داریم. برای همین نیز نیاز به یک بسته عملیاتی داریم.

ترکمن اوغلو با اشاره به تمایل برخی نهادهای دولتی مانند آژانس تبلیغاتی ترکیه و وزارت فرهنگ برای وارد کردن بخش خصوصی در این مساله گفت: نیاز داریم عملیات میدانی نیز با حضور نهادهای دولتی انجام بگیرد. برای همین از الان آمادگی شهر وان برای برگزاری اجلاس های مشورتی بین مقامات دو کشور را اعلام می کنم.

وی با اشاره به موفقیت طرح نوروزی «شاپینگ فستیوال» در شهر وان مساله جشن های نوروز بین دو کشور را از اهمیت قابل توجهی دانسته و بر تداوم آن تاکید کرد.

رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه با اشاره به مساعدت‌هایی که برای راه اندازی کنسولگری ایران در شهر وان انجام شده و نیز شروع به کار دفتر وزارت خارجه در این شهر از تلاش های خود برای افتتاح همزمان کنسولگری ایران و دفتر وزارت خارجه با حضور دو وزیر خارجه ایران و ترکیه در شهر وان خبر داد.

وی همچنین از آمادگی خود برای ایجاد زمینه سفر هیأت‌های فرهنگی ایرانی به وان برای آشنایی با امکانات فرهنگی و توریستی این شهر خبر داد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه نیز با تاکید بر این که رفت و آمدهای شهروندان دو کشور می‌تواند فرصت‌های فرهنگی مناسبی برای دو کشور به همراه داشته باشد بر لزوم تقویت برنامه‌های فرهنگی در دو طرف تاکید و خاطرنشان کرد: تجربه میدانی نشان دهنده این است که به جای تمرکز فعالیت‌های فرهنگی در پایتخت‌ها باید به ظرفیت‌های مناطق پیرامونی کشورها نیز توجه کرده و خصوصا با استفاده از ظرفیت‌هایی که در موضوع همسایگی در استان‌های همجوار مرزی وجود دارد می توان رویدادهای فرهنگی قابل توجهی رقم زد.

ناظمی با تاکید بر آمادگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در وان و دیگر شهرهای ترکیه اشاره کرد: این هفته‌های فرهنگی می‌تواند شامل اکران فیلم‌های ایرانی، عرضه و حتی فروش صنایع دستی ایرانی، معرفی هنر ایرانی، معرفی غذاهای ایرانی و اجراهای هنرمندان ایرانی باشد. رایزنی آمادگی و توان انجام هماهنگی‌های لازم با تهران و نیز شهرها و استان‌های همجوار با وان را برای برگزار این رویداد فرهنگی دارد.

وی ادامه داد: می‌توان این رویداد فرهنگی را محدود به شهر وان ندید و در شهرهای مسیر فرهنگی قونیه تا تبریز این رویداد فرهنگی تکرار شود.

در پایان این دیدار طرح پیشنهادی آماده شده از طرف رایزنی برای پیگیری مسیر گردشگری تبریز، خوی، وان و قونیه به رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه ارائه و مقرر شد طرفین برای تمهید مقدمات اقدامات لازم را به انجام برسانند.