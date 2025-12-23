به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، یحیی میرزاده افزود: از این شمار ۱۹۳ تَن آقا و بقیه خانم هستند.

وی گفت: در این مدت ۶۸ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۲۹ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۷ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.

میرزاده گفت: ۲۴۹ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.

وی با اشاره به بارندگی‌های هفته گذشته در هرمزگان افزود: تجمع آب‌ها در سطح شهر بندرعباس به ویژه حوضچه‌ها و فواره‌های آبی، کانال‌های بسته در محله پیامبر اعظم، محدوده‌ی راه آهن، بنک داران، و حاشیه شهر در روستا‌های چهچکور و آبشورک، مکان‌های خطرناک برای رشد و نمو پشه آئدس است.

بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی به ۲۵۵ تَن در هرمزگان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شهرداری بندرعباس و شرکت و آب و فاضلاب استان خواست در سرعت بخشیدن به پاکسازی این محل‌ها همکاری کنند.

افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند باید دو هفته از پشه بند استفاده کنند تا دوباره گزیده نشوند.

تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله است که تنها با گزش پشه آئدس به فرد منتقل می‌شود.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی و بطری ها، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.