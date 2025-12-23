پخش زنده
امروز: -
برنامههای «به افق فلسطین»، «سیاحت غرب»، «شهر امن» و «تهران ۲۰»، از شبکههای افق، چهار و تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «به افق فلسطین» با موضوع «سایه جنگ، خیلی دور خیلی نزدیک»، و با حضور سید مصطفی خوشچشم، ، تحلیلگر مسائل استراتژیک، از شبکه افق پخش می شود.
این قسمت از برنامه به بررسی ابعاد و پیامدهای تحولات اخیر منطقه میپردازد. علاقهمندان میتوانند امشب ساعت ۲۰:۱۵، بیننده این قسمت از برنامه «به افق فلسطین»، باشند.
سخنرانی رابرت رایش، وزیر سابق کار ایالات متحده در دولت بیل کلینتون در باشگاه گفتوگوهای عمومی کالیفرنیا درخصوص مشکلات و نابرابری اقتصادی در آمریکا، در برنامه «سیاحت غرب»، پخش می شود.
رابرت رایش، وزیر سابق کار ایالات متحده در دولت بیل کلینتون، پس از خدمت در دولت به پیشۀ استادی دانشگاه و تألیف بازگشت. او یکی از کسانی بوده که از مدتها پیش، دربارۀ تبعات نابرابری اقتصادی روزافزون و بهتانگیز در آن کشور هشدار میداد، از جمله در مستند پربازدید «نابرابری برای همه» که سال ۲۰۱۳ بر اساس کتاب او با عنوان «پسلرزه: اقتصاد بعدی و آیندۀ آمریکا» ساخته شد و در دورهای که گمان میرفت اقتصاد آمریکا پس از بحران مالی دارد بهبود را تجربه میکند، یک زنگ هشدار مهم را دوباره به صدا درآورد.
در همین راستا، باشگاه گفتوگوهای عمومی کالیفرنیا در روز ۲۹ آذر ۱۳۹۲ از رابرت رایش دعوت کرد تا طی یک سخنرانی، تحلیل خود از دورنمای مشکلاتی را ارائه دهد که نابرابری روزافزون در آن کشور پدید خواهد آورد. تحلیل دقیقی که او ۱۲ سال پیش از مشکلات درهمتنیدۀ اقتصاد و سیاست آمریکا ارائه داد، اینک بیشتر به یک پیشگویی از معضلات امروزی آن جامعه میماند.
این سخنرانی در برنامه «سیاحت غرب»، امروز و چهارشنبه، سوم دی، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش میشود.
برنامه «شهر امن»، چهارشنبه (سوم دی)، به بررسی نقش خدمات مشاوره و مددکاری در کلانتریهای پایتخت میپردازد.
این برنامه با حضور دکتر فاطمه زارعی، روانشناس فعال در کلانتریهای تهران، به بررسی اقدامات مؤثر معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در استفاده از روش های روانشناختی برای حل مسالمتآمیز اختلافات خانوادگی و محلی و پیشگیری از تبدیل آنها به دعاوی قضایی می پردازد.
برنامه «شهر امن»، به تهیهکنندگی مجتبی احمدی، روزهای زوج ساعت ۶ صبح از شبکه تهران پخش میشود.
به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله، برنامه امشب «تهران ۲۰»، به بررسی وضعیت ایمنی کشور و پایتخت در برابر زلزله و روند بازسازیها میپردازد.
در این برنامه «علی بیتالهی»، رئیس مرکز زلزلهشناسی، مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و «موسی غضنفرآبادی»، نماینده مجلس شورای اسلامی، وضعیت ایمنی کشور و پایتخت در برابر زلزله و روند بازسازیها را تحلیل خواهند کرد.