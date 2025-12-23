به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جشنواره با هدف توسعه زنجیره ارزش محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی و گسترش بازار آثار ایرانی از طریق بازی‌های رایانه‌ای، ویدیویی و موبایلی برگزار می‌شود.

بر اساس فراخوان جشنواره، تمامی صاحبان آثار فرهنگی دارای مالکیت فکری رسمی و منتشرشده از جمله فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی، انیمیشن‌ها، کتاب‌های پرفروش و آثار ادبی معتبر، کمیک‌ها و رمان‌های گرافیکی، شخصیت‌ها و جهان‌های داستانی، همچنین محصولات فرهنگی برندها و سازمان‌ها می‌توانند در این رویداد ثبت‌نام کنند.

ثبت‌نام از طریق نشانی زیر انجام می‌شود:

https://hamgara.ircg.ir/org/create