به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی تاج آبادی افزود: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز از برداشت بیش از یک میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

او عمق انسداد این تعداد چاه غیر مجاز را ۲۰۰۰ متر دانست و تصریح کرد: روند انسداد در شهرستان با سردی هوا متوقف نخواهد شد و به محض صدور احکام قضایی، چاه غیر مجاز مسدود و مسلوب المنفعه می‌شوند.

مدیر منابع آب شهرستان ملایر تعداد چاه‌های مسدود شده شهرستان از سال۹۳ تاکنون را ۷۶۰ حلقه بیان کرد و گفت: با انسداد این تعداد چاه از برداشت غیر مجاز ۳۳ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری شده است.