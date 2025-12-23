پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: کمیته گردشگری ورزشی فارس برای فعالسازی این ظرفیت در رونق صنعت گردشگری تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در نخستین جلسه کمیته گردشگری فارس که با حضور فعالان بخشهای خصوصی و دولتی حوزه ورزش و گردشگری برگزار شد، گفت: فارس از ظرفیتهای متعدد گردشگری برخوردار است، اما یکی از ظرفیتهایی بالقوهای که بیش از همه مغفول مانده، گردشگری ورزشی است.
حیدرعلی زاهدیان افزود: گردشگری ورزشی کمتر از منظر توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته در حالی که فارس میزبان رویدادهای مختلف ورزشی در سطوح ملی و بین الملل بوده، از این رویدادها در جذب گردشگر کمتر بهرهمند شده است.
سرپرست معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: برای بهرهمند صنعت گردشگری از ظرفیتهای موجود در بخش ورزش، تعامل نهادهای دولتی وبخش خصوصی حوزه گردشگری و هیاتهای ورزشی ضروری است.
زاهدیان با اشاره به ظرفیت و زیرساختهای ارزشمند، طبیعت بکر، منابع طبیعی و محیط زیست استان، گفت: گردشگری ورزشی از یکسو بر سلامت جامعه و از سوی دیگر بر توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی استان اثرگذار است.
فعال کردن تورهای طبیعت گردی مانند آب نوردی، دره نوردی در درههای خشک و فاقد آب، استفاده از ظرفیت رودخانهها، دریاچهها و منابع آبی برای فعالیتهای گردشگری آبی از پیشنهادات ارائه شده دراین کمیته بود.