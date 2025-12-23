



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ دبیر علمی کنفرانس با بیان اینکه این نشست با رویکرد حمایت از قربانیان ترور در شیراز برگزار شد، گفت: این کنفرانس با دو محور تخصصی در بخش سیاسی و حقوقی و بررسی ابعاد رسانه‌ای قربانیان ترور برگزار شد.

به گفته بیابان نورد این گردهمایی پیش نشست همایش بررسی حقوقی ابعاد بین المللی جنایات تروریستی و حمایت از قربانیان تروریست است که بهمن ماه در شیراز برگزار می‌شود.

حجت الاسلام کلانتری تولیت حرم احمد بن موسی (ع) در شیراز هدف از برگزاری این پیش نشست را دفاع حقوقی از خانواده‌های قربانی ترور ذکر کرد که نمونه‌ای از آن حملات تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) است که به شهادت جمعی از زائران حرم منجر شد.

در این نشست تخصصی کارشناسان، اساتید و متخصصان داخلی و خارجی به تبیین و بیان دید گاه‌های حقوقی و سیاسی موضوع تروریست و قربانیان و تبیین قوانین نهاد‌های حقوقی بین المللی پرداختند.

مرادی مدیر انجمن بین المللی قربانیان تروریست در این نشست، موضوعاتی، چون شکنجه، کودک سرباز، بیگاری و کار اجباری، جذب و بکارگیری کودکان در کانون‌های شورشی، نسل کشی و ترور زنان و کودکان را از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست ذکر کرد .

در این نشست چند عضو جدا شده از گروهک‌های تروریستی و خانواده‌های قربانی ترور هم حضور داشتند.