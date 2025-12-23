مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها فردا چهارشنبه ۳ دی ماه در اصفهان و چند شهرستان استان غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا سوم دی ماه، آموزش در تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستان‌های فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

منصور شیشه فروش افزود: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور مدیران آموزش و پرورش، هواشناسی، محیط زیست، مرکز بهداشت، شهرداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان و سایر اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه با آلاینده‌ها روز چهارشنبه ۳ دی ماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های فوق که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین مهد‌های کودک، پیش دبستانی‌ها در این مناطق تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی و زیر ۶ سال هستند و نیز مادران باردار و کارکنان دارای بیماری خاص نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر انجام ندادن فعالیت‌ها و مسابقه‌های ورزشی در فضای باز گفت: طرح زوج و فرد تردد خودرو‌ها روز چهارشنبه ساعت۹صبح تا ۱۳ و ساعت۱۶ تا ۲۱ از درب منزل در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحد‌های آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاک برداری، آتش زدن بقایای گیاهی و ... ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد کرد.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحد‌های آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحد‌های تولیدی آلاینده در این روز‌ها اقدام و نظارت کند.

وی افزود: همچنین با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاه‌های سوخت، اداره محیط زیست بر توزیع سوخت پاک در جایگاه‌ها نظارت نماید؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن نمودن آتش در پارک‌ها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود، پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفر‌های غیرضروری در مناطق پر ترافیک شهری، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد.

سلمانی» رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان هم اعلام کرد: تمامی آزمون‌های داخلی دانش‌آموزان در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی در روز چهارشنبه سوم دی ماه لغو و با تشخیص مدیر مدرسه در زمان دیگری برگزار می شود.