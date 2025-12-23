با کاهش رشد اقتصادی انگلیس، اکنون "شبح رکود" اقتصادی به این کشور، نزدیک‌تر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ مرکز آمار ملی انگلیس در تازه‌ترین برآورد، رشد اقتصادی این کشور را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵، از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داده است.

آخرین گزارش‌های ملی سه ماهه تولید ناخالص داخلی نیز تأیید می‌کند، اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم سال جاری تنها ۰.۱ درصد رشد کرده است.

نشریه گاردین در این باره نوشت: اقتصاد انگلیس پس از شروع مناسب در ابتدای سال، رو به ضعف رفته است به گونه‌ای که به گزارش مرکز ملی آمار این کشور تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی در سه ماهه ژوئیه تا سپتامبر نتوانست رشد کند و فقط ۰.۹ درصد بیشتر از یک سال قبل بوده است.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، مردم این کشور نیز فقیرتر شدند زیرا با توجه به میزان تورم، درآمد سرانه واقعی خانوار به دنبال عدم تغییر در سه ماهه دوم ۰.۸ ٪، در سه ماهه سوم امسال کاهش یافت.

"لیز مک کئون" مدیر آمار اقتصادی مرکز ملی آمار انگلیس می‌گوید:" با کاهش رشد، اقتصاد این کشور در حال توقف است. "

گاردین در این باره نوشت، اکنون دولت انگلیس باید امیدوار باشد که اقدامات قبلی اش به ثمر بنشیند یا اینکه چالش‌های ژئوپلیتیکی به قدری آرام شود که تجارت جهانی بتواند دوباره احیا شود.

"مت سوانل" (Matt Swannell)، مشاور ارشد اقتصادی در باشگاه "ئی وای آیتم" (EY ITEM) به رسانه‌های انگلیسی گفت: تصویر بزرگ گزارش تولید ناخالص داخلی امروز انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور شکننده است و برای پیشبرد رشد به بخش دولتی وابسته است. "