یک کارخانه فرآوری سویا در شهرک صنعتی ایبکآباد اراک بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه برنامههای روز همت اقتصادی و با حضور استاندار مرکزی یک کارخانه فرآوری سویا در شهرک صنعتی ایبکآباد بهرهبرداری شد.
پس از بازدید از خطوط تولید، مسائل و طرحهای توسعه شرکت با حضور جمعی از مدیران استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار مرکزی در ادامه، همراه با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری، فرماندار اراک و جمعی از مدیران از شهرک صنعتی ایبکآباد بازدید کرد.
شرکت ایبک در زمینه تولید ماشین آلات وتجهیزات جوشکاری فعال است.