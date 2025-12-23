به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه برنامه‌های روز همت اقتصادی و با حضور استاندار مرکزی یک کارخانه فرآوری سویا در شهرک صنعتی ایبک‌آباد بهره‌برداری شد.

پس از بازدید از خطوط تولید، مسائل و طرح‌های توسعه شرکت با حضور جمعی از مدیران استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مرکزی در ادامه، همراه با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری، فرماندار اراک و جمعی از مدیران از شهرک صنعتی ایبک‌آباد بازدید کرد.

شرکت ایبک در زمینه تولید ماشین آلات وتجهیزات جوشکاری فعال است.