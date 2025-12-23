به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ دوم حامد شادبهر گفت: مأموران پلیس آگاهی با اطلاع از وجود یک دستگاه موتورسیکلت سوزوکی با حجم موتور ۷۵۰ سی سی، بدون مدارک قانونی و قاچاق در حوزه استحفاظی طی اخذ دستور قضایی به محل نگهداری اعزام شدند و با شگرد‌های پلیسی موتورسیکلت اعلامی توقیف شد.

وی با بیان اینکه ارزش موتورسیکلت کشف شده بیش از ۷۵۰ میلیون تومان است، افزود : متهم ۳۲ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان کالا به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.