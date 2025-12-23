پخش زنده
امروز: -
پروژه ملی نصب پلاک کدپستی هوشمند (جینف) روستایی برای نخستینبار در آذربایجانغربی، در روستای قرهخان این شهرستان به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمال عثمانی روز سهشنبه در حاشیه آیین نصب پلاک پستی در روستای قرهخان مهاباد اظهار کرد: در قالب اجرای طرح ملی «جینف»، نصب پلاک کدپستی هوشمند برای ۲۲۶ باب واحد مسکونی در روستای قرهخان در دست اقدام است.
وی افزود: همزمان با این طرح، نصب کدپستی هوشمند در ۴۵ روستای بخش خلیفان مهاباد نیز آغاز شده و از این نظر، شهرستان مهاباد در رتبه نخست استان آذربایجانغربی قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات و مشخصات کیوآرکد خانه ۱۸۰ روستای مهاباد آمادهسازی شده که از این تعداد، ۱۴۷ پلاک کدپستی تحویل و برای نصب در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.
رئیس اداره پست مهاباد با اشاره به پیشرفت اجرای این طرح در مناطق شهری گفت: این پروژه ملی هم اکنون در شهرهای گوگتپه و خلیفان مهاباد بهطور کامل به پایان رسیده است.
عثمانی بیان کرد: شهر گوگتپه به عنوان پایلوت اجرای طرح کدپستی هوشمند (جینف) در استان انتخاب شد و به عنوان نخستین شهر آذربایجانغربی، اجرای این طرح در آن به اتمام رسید.