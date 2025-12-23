۱۴۰ همت برای ساخت طرح نهضت ملی مسکن کشور اختصاص یافت
مدیرعامل بانک مسکن کشور اعلام کرد: تاکنون برای ساخت ۳۹۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور قراردادی به مبلغ ۱۸۵ همت منعقد شده که ۱۴۰ همت این اعتبار تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
،علی خورسندیان روز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در شهرک ناز شهرستان فردیس استان البرز گفت: در مجموع تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تکمیل و به مردم واگذار شده است.
وی اظهار کرد: عملکرد بسیار خوبی در کل نهضت ملی مسکن در کشور داشتهایم؛ بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی و بازوی اجرایی دولت در ساخت و ساز مسکن عملکرد خیلی خوبی در کل طرح نهضت ملی مسکن در کشور داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن کشور تاکید کرد: تاکنون بخش زیادی از تعهدات ملی بانک مسکن در زمینه طرح نهضت ملی مسکن محقق شده است و مابقی نیز به مرور انجام میدهیم.
خورسندیان گفت: در استان البرز برای ساخت هفت هزار واحد مسکونی قرارداد مال منعقد شده که تاکنون بخشی از آن تامین اعتبار شده است، تا پایان امسال ۱۲۰ واحد مسکونی نهضت ملی در البرز به مردم واگذار میشود. واحدهایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند مابه التفاوت آنها پرداخت خواهد شد تا در اسرع وقت تکمیل شود در بحث جوانی جمعیت یاخانوارهای کم درآمد اولویتهایی دیده شده است.