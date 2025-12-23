پخش زنده
امروز: -
مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجانغربی از پرداخت پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جعفر شرفخانی روز سهشنبه در دیدار با فرماندار ویژه خوی، افزود: صندوق کارآفرینی امید در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۰۰ درصدی داشته و موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است.
وی با اشاره به عملکرد مثبت صندوق در این شهرستان، ادامه داد: اقدامات مؤثر و هدفمندی در خوی انجام شده است که از جمله آن میتوان به پرداخت حدود هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب تفاهمنامه با اتحادیه زنبورداران و همچنین حمایت از پروژههای گلخانهای، دامپروری، ورزشی، حملونقل، بومگردی و صنایعدستی اشاره کرد.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان خاطرنشان کرد: در راستای سیاستهای دولت برای توسعه انرژیهای پاک، نخستین دستور پرداخت تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در خوی صادر شده است.
وی همچنین از کسب رتبه اول استانی و رتبه شانزدهم کشوری توسط شهرستان خوی در عملکرد صندوق خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل همکاری فرمانداری و مجموعه شعبه خوی است.
غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی نیز در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر صندوق کارآفرینی امید در حمایت از کسبوکارهای خرد و اشتغال پایدار، بر تداوم و تقویت همکاریها برای رونق اقتصادی شهرستان تأکید کرد.