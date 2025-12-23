پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برگزاری جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی با محوریت ترویج معارف، فرهنگ و سبک زندگی رضوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زندویان اظهار داشت: این رویداد فرهنگی در ادامه جشنواره سال گذشته برگزار میشود و رایزنیهای اولیه آن برای سال جاری انجام شده است.
وی با اشاره به تلاشها برای تقویت بخش هنری جشنواره افزود: برنامهریزیهایی برای برگزاری همزمان بخش هنری در سطح ملی انجام شد، اما بهدلیل محدودیت رشتهها و برنامهریزی قبلی استانها، این امر در سال جاری محقق نشد. با این حال، قول داده شده است در سال آینده و در صورت فراهم شدن شرایط، رشتههایی مانند عکاسی، فیلم، تئاتر، هنرهای تجسمی و خوشنویسی به جشنواره اضافه شود تا جشنوارهای جامع در حوزه فرهنگی و هنری برگزار شود.
زندویان عنوان کرد: هدف اصلی این جشنواره، استفاده از ظرفیت داستاننویسی برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان و شناسایی استعدادهای جدید در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت تولید آثار ویژه کودک و نوجوان گفت: تولید محتوا در این حوزه از سختترین بخشهای فرهنگی و هنری است و نیازمند شناخت روحیات، نیازها و زیست جهان کودک و نوجوان همراه با نگاه تربیتی، آموزشی و در عین حال جذاب و سرگرمکننده است؛ حوزهای که در سطح کشور نیازمند کار جدیتر و مستمر هستیم.
زندویان هدف اصلی این جشنواره را پرورش فرهنگی و علمی نسل آینده دانست و گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را به آدرس اینترنتی portal.shamstoos.ir ارسال کنند. در حاشیه این مراسم از پوستر پانزدهمین جشنواره ملی داستان کودک و نوجوان رضوی رونمایی شد.