به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ یادواره بزرگداشت براداران شهید ناصری با حضور خانواده شهدا، مردم و مسئولین در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر ساوه برگزار شد.

شهید مهدی ناصری فرمانده گردان همیشه پیروز حضرت ولیعصر (عج) در دوران دفاع مقدس، همواره با خضوع و شجاعت موجب صمیمت و رشادت در بین بسیجیان بود.

این فرمانده شجاع سرانجام در اول دی سال ۱۳۶۶ نخل وجودش در شلمچه به خون نشست و به دیدار مقربان شتافت.

شهید هادی ناصری نیز همانند برادر به شجاعت و دلیری مشهور بود و در سن ۱۹ سالگی و در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۶۲ در منطقه پنجوین به فیض عظیم شهادت نائل آمد.