به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «تفرش»، به تهیه کنندگی و کارگردانی علی شاهیده، چهارشنبه ۳ دی ساعت ۲۲، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۰، بازپخش می شود.
تفرش با پیشینهی تاریخی و فرهنگی غنی، طبیعت سرسبز و جاذبههای گردشگری متنوع شناخته میشود. این شهرستان همچنین در کشاورزی، صنایعدستی و طرحهای عمرانی ظرفیتهای اقتصادی قابلتوجهی دارد.
فیلم سینمایی «میان صخرهها و ابرها»، به کارگردانی «فرانکو گارسیا بسرا»، چهارشنبه ۳ دی ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.
در این فیلم با بازی روپرتا کاندوری، نلی هویاتا کوتیپا و روهن هولیکا، داستان پسربچهای هشتساله به نام فلیسیانو روایت میشود که در ارتفاعات کوهستانی آند در کشور پرو زندگی میکند. فلیسیانو یک چوپان کوچک است که عاشق فوتبال بوده و با اشتیاق منتظر صعود تیم ملی پرو به جام جهانی ۲۰۱۸ است.
همدم او در این دشتهای مرتفع، سگی به نام «رمبو»، حیوانی از خانواده لاماها که نقش مهمی در زندگی روزمره فلیسیانو دارد. اما آرامش زندگی آنها با ورود یک شرکت معدنی بزرگ به منطقه به خطر میافتد. فعالیتهای این شرکت موجب آلودگی دریاچهها و مراتع شده و محیط زیست روستا را تهدید میکند.
فشار شرکت برای تصاحب زمینهای روستاییان، ترس و دودستگی را میان اهالی به وجود میآورد. در این میان، آلپاکای فلیسیانو به همراه چند آلپاکای دیگر ناپدید میشود. فلیسیانو که نگران سرنوشت حیوان دوستداشتنیاش است، از بزرگترها و مسئولان کمک میخواهد، اما آنها که درگیر مسائل بزرگتر با شرکت معدن هستند، به نگرانیهای او توجهی نمیکنند.
فلیسیانو تصمیم میگیرد خود دستبهکار شود و برای یافتن آلپاکایش راهی کوهستان و مناطق خطرناک اطراف معدن شود و ...