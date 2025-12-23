امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

واردات دو هزار تن برنج

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲- ۱۶:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
شور و اشتیاق خرید در آستانه شب یلدا ۱۴۰۴
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
قانون تجارت مرزی، از مصوبه تا عمل
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
مراقب ویروس آنفلوانزا باشیم
۱۴۰۴-۰۹-۲۹
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
مهربانی ایرانیان در یلدای مهربانی
۱۴۰۴-۰۹-۳۰
خبرهای مرتبط

الزام ثبت برنج در سامانه انبار‌ها؛ عدم ثبت به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود

بررسی وضعیت برنج خارجی در بازار

توزیع برنج وارداتی با قیمت مصوب در بازار استان

توزیع ۲۶۰۰ تن برنج تنظیم بازاری در آذربایجان شرقی

آغاز توزیع ۳۲۰ تُن برنج تنظیم بازاری در استان قزوین

پهلوگیری لنج حامل دو هزار تن برنج پاکستانی در بندر شهید باهنر

برچسب ها: واردات برنج به کشور ، برنج خارجی ، افزایش قیمت برنج
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 