به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده خواربارفروشی برای نگهداری ۲ دستگاه گوشی آیفون ۱۷ و هزار و ۱۵ عدد قرص دگزامتازون به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد خواربارفروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.