به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی گلستان در دیدار با جمعی از اعضای وابسته انتظامی استان گلستان، آنان را «سند افتخار فراجا و میراث‌داران امنیت جامعه» خواند و تأکید کرد: باید از تجارب و اندوخته‌های این گوهرهای گران‌بها، در اعتلای منزلت سازمانی و تحقق اهداف مأموریتی بهره برد.

سردار سعید دادگر افزود: سرمایه‌های انسانی و دانش عملی پیشکسوتان، گنجینه‌ای ارزشمند است که با برنامه‌ریزی مناسب، به‌ویژه در حوزه پیشگیری از جرائم و آموزش‌های همگانی، باید مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازنشستگان با انتقال تجربیات خود در زمینه ارتقای فرهنگ انتظامی و تقویت اعتماد عمومی، می‌توانند نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت اجتماعی ایفا کنند.

فرمانده لشکر کمیل انتظامی استان گلستان در این مراسم گفت: هدف این مراسم ارج نهادن به مقام کسانی است که سال ها برای امنیت کشور و آرامش و آسایش مردم تلاش کردند.

سردار ولی الله رضایی نژاد افزود: لشکر کمیل انتظامی گلستان از سه گردان و ۹ گروهان تشکیل شده و در حوزه های مختلف فعالیت دارد.