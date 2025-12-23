پخش زنده
همایش بسیج پیشکسوتان انتظامی ویژه تیپ یاسر لشکر کمیل فرماندهی انتظامی گلستان در گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی گلستان در دیدار با جمعی از اعضای وابسته انتظامی استان گلستان، آنان را «سند افتخار فراجا و میراثداران امنیت جامعه» خواند و تأکید کرد: باید از تجارب و اندوختههای این گوهرهای گرانبها، در اعتلای منزلت سازمانی و تحقق اهداف مأموریتی بهره برد.
سردار سعید دادگر افزود: سرمایههای انسانی و دانش عملی پیشکسوتان، گنجینهای ارزشمند است که با برنامهریزی مناسب، بهویژه در حوزه پیشگیری از جرائم و آموزشهای همگانی، باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: بازنشستگان با انتقال تجربیات خود در زمینه ارتقای فرهنگ انتظامی و تقویت اعتماد عمومی، میتوانند نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت اجتماعی ایفا کنند.
فرمانده لشکر کمیل انتظامی استان گلستان در این مراسم گفت: هدف این مراسم ارج نهادن به مقام کسانی است که سال ها برای امنیت کشور و آرامش و آسایش مردم تلاش کردند.
سردار ولی الله رضایی نژاد افزود: لشکر کمیل انتظامی گلستان از سه گردان و ۹ گروهان تشکیل شده و در حوزه های مختلف فعالیت دارد.