به همت جوان کارآفرین نهاوندی، کارگاه تولید سازههای گلخانهای در روستای کهریز راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جوان کارآفرین با راه اندازی این کارگاه برای ۶ نفر از جوانان این روستا اشتغالزایی کرده است .
همچنین این واحد کوچک تولیدی با در دسترس بودن و فراهم کردن فروش بی واسطه، برای گلخانهداران هم صرفه اقتصادی دارد و سالانه تا ۶۰۰ هزار متر مربع فضای گلخانهای احداث میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: کشتهای گلخانهای نیازمند وجود سازهای مستحکم گلخانهای است و این کارگاه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در هنگام مراحل کاشت، داشت وبرداشت راه اندازی شده است.
توکل آبشناس افزود: در این شهرستان حدود ۴۵ هکتار گلخانه ایجاد شده که تا پایان سال به ۵۰ هکتار افزایش مییابد.