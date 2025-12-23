به همت جوان کارآفرین نهاوندی، کارگاه تولید سازه‌های گلخانه‌ای در روستای کهریز راه اندازی شده است.

به همت جوان کارآفرین:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این جوان کارآفرین با راه اندازی این کارگاه برای ۶ نفر از جوانان این روستا اشتغالزایی کرده است .

همچنین این واحد کوچک تولیدی با در دسترس بودن و فراهم کردن فروش بی واسطه، برای گلخانه‌داران هم صرفه اقتصادی دارد و سالانه تا ۶۰۰ هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای احداث می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: کشت‌های گلخانه‌ای نیازمند وجود ساز‌های مستحکم گلخانه‌ای است و این کارگاه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در هنگام مراحل کاشت، داشت وبرداشت راه اندازی شده است.

توکل آبشناس افزود: در این شهرستان حدود ۴۵ هکتار گلخانه ایجاد شده که تا پایان سال به ۵۰ هکتار افزایش می‌یابد.