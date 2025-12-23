باید به آموزش زبان فارسی کودکان و نوجوانان توجه شود
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هدف ایجاد دفتر پاسداشت زبان فارسی توجه و تمرکز بر سیاستگذاری، توسعه زبان فارسی و تقویت فعالیتهای مرتبط با این حوزه برای کودکان و ... است.
محسن جوادی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما
با اشاره به اهمیت پاسداشت زبان فارسی در میان کودکان و نوجوانان اظهار کرد: تشکیل این دفتر صرفا به معنای ایجاد یک محل برای تجمیع فعالیتها نیست، بلکه هدف اصلی آن، متمرکز کردن سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان در حوزه زبان فارسی است.
وی افزود: زبان فارسی، گستره جغرافیایی بسیار وسیعی دارد و ظرفیتهای فرهنگی فراوانی را در خود جای داده است، اما متأسفانه در برخی موارد، به سبب نبود سرمایهگذاری هدفمند، موضوع زبان فارسی و آموزش آن، بهویژه در حوزه کودکان و نوجوانان، مورد غفلت قرار گرفته است.
جوادی با اشاره به وضعیت کرسیهای زبان فارسی در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورها علاقهمندی زیادی به زبان فارسی وجود دارد و مردم و مراکز علمی و فرهنگی متعددی خواهان یادگیری این زبان هستند، اما برخی از کرسیهای زبان فارسی به دلایل مختلف کنار گذاشته شده یا تضعیف شدهاند که این موضوع نیازمند حمایت و پیگیری جدی است.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: ما به تنهایی قادر به حل همه چالشها نیستیم و لازم است نهادها و دستگاههای مختلف در این مسیر همکاری داشته باشند. یکی از اهداف اصلی تشکیل این دفتر، ایجاد ارتباط مؤثر میان نهادهای مرتبط و فراهم کردن بستر تعاملات داخلی و بینالمللی در حوزه زبان فارسی است.
جوادی با بیان اینکه تمرکز بر کودکان و نوجوانان نقش تعیینکنندهای در آینده زبان فارسی دارد، گفت: اگر سیاستگذاری و برنامهریزی در این حوزه بهدرستی انجام شود، میتوان امیدوار بود که زبان فارسی نهتنها در داخل کشور، در سطح منطقهای و بینالمللی نیز تقویت و گسترش یابد.
جوادی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با راهاندازی این دفتر و همافزایی ظرفیتهای موجود، گام مؤثری در مسیر پاسداشت و توسعه زبان فارسی برای نسلهای آینده برداشته شود.