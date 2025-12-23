به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار شهربابک از تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر در این شهرستان خبر داد.

امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه و با حضور فرماندار، رؤسای دادگستری و ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی این دوره از انتخابات انتخاب شدند.

اعضای اصلی هیئت اجرایی:

قاسم پوراحمدیان، غلامرضا کافی، جعفر رضازاده، مهدیه هاوشکی، مجید اسدی، محمد بخشوده، رضا امینی و علی هاشمیان

اعضای علی‌البدل:

عباس احمدیان، علی‌محمد غضنفریان، حسین شاهی، مجتبی پورغریب‌شاهی و حسین امیری

نورالدینی فرماندار شهربابک با تأکید بر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند، از آغاز فرآیند‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا خبر داد