اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان شهربابک معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار شهربابک از تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در این شهرستان خبر داد.
امروز سهشنبه دوم دیماه و با حضور فرماندار، رؤسای دادگستری و ثبت احوال و اعضای هیئت نظارت، اعضای هیئت اجرایی این دوره از انتخابات انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیئت اجرایی:
قاسم پوراحمدیان، غلامرضا کافی، جعفر رضازاده، مهدیه هاوشکی، مجید اسدی، محمد بخشوده، رضا امینی و علی هاشمیان
اعضای علیالبدل:
عباس احمدیان، علیمحمد غضنفریان، حسین شاهی، مجتبی پورغریبشاهی و حسین امیری
نورالدینی فرماندار شهربابک با تأکید بر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند، از آغاز فرآیندهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد