مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و طوفان اخیر، بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان خسارت به شبکه و تأسیسات برق این استان وارد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی اظهار داشت: در مدت بیش از ۱۰ روز فعالیت این سامانه بارشی، تمامی نیروهای عملیاتی و تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق استان بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار داشتند.
وی افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی، برقرسانی به مشترکان در کوتاهترین زمان ممکن پس از بروز حوادث انجام و پایداری شبکه در سطح استان برقرار شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تشریح جزئیات خسارتها گفت: در این مدت بیش از سه هزار اعزام گروه عملیاتی در ۱۳ مدیریت برق استان انجام شد و خدمترسانی بهموقع به هماستانیها صورت گرفت.
حشمتی ادامه داد: بر اثر برخورد صاعقه، طوفان و سقوط درختان و اشیای خارجی، ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور و بیش از ۳۰۰ نقطه از شبکه توزیع برق دچار آسیب شد.