به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا حشمتی اظهار داشت: در مدت بیش از ۱۰ روز فعالیت این سامانه بارشی، تمامی نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار داشتند.

وی افزود: با تلاش نیرو‌های عملیاتی، برق‌رسانی به مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از بروز حوادث انجام و پایداری شبکه در سطح استان برقرار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با تشریح جزئیات خسارت‌ها گفت: در این مدت بیش از سه هزار اعزام گروه عملیاتی در ۱۳ مدیریت برق استان انجام شد و خدمت‌رسانی به‌موقع به هم‌استانی‌ها صورت گرفت.

حشمتی ادامه داد: بر اثر برخورد صاعقه، طوفان و سقوط درختان و اشیای خارجی، ۳۵ دستگاه ترانسفورماتور و بیش از ۳۰۰ نقطه از شبکه توزیع برق دچار آسیب شد.