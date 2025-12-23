پخش زنده
مدیرکل آموزشوپرورش استان در سفر به زرینشهر بر لزوم توسعه مهارتآموزی دانشآموزان، استفاده هدفمند از ظرفیت صنایع بزرگ شهرستان لنجان و گسترش هنرستانهای جوار صنعت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد رضا نظریان در این بازدید با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در آینده شغلی دانشآموزان گفت: پیوند نظام آموزشی با صنایع بزرگ منطقه، بهویژه در شهرستان صنعتی لنجان، ضرورت اجتنابناپذیر است و میتواند زمینه اشتغال پایدار و تربیت نیروی انسانی ماهر را فراهم کند.
وی احداث و توسعه هنرستانهای جوار صنعت در زرینشهر را یکی از راهبردهای اصلی آموزشوپرورش استان دانست و افزود: با همکاری صنایع بزرگ، میتوان آموزشهای مهارتی را متناسب با نیاز بازار کار طراحی و اجرا کرد تا دانشآموزان پس از فراغت از تحصیل، آمادگی لازم برای ورود به عرصه تولید و صنعت را داشته باشند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان همچنین به موضوع نوسازی و بهسازی مدارس فرسوده اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی مولدسازی در آموزشوپرورش، فرصتی مهم برای تأمین منابع مالی و ارتقای فضاهای آموزشی است که باید بهصورت جدی دنبال شود.
نظریان افزود: توسعه مهارتآموزی، تقویت هنرستانها و تعامل مؤثر با صنایع بزرگ، از اولویتهای اصلی آموزشوپرورش استان در راستای تحقق سند تحول بنیادین و پاسخ به نیازهای آینده دانشآموزان منطقه است.