رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: بیمبالاتی راننده پژو در آزادراه قزوین–کرج موجب وقوع سانحه رانندگی و انسداد چند ساعته مسیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی افزود: ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه یک دستگاه خودروی سواری پژو به علت بیمبالاتی راننده و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از رانندگی در حالت غیرطبیعی، هنگام عبور از کنار یک کامیون منحرف و به پهلوی چپ کامیون برخورد کرد. در پی این برخورد، کامیون تعادل خود را از دست داده و پس از برخورد با نیوجرسیهای میانی آزادراه، واژگون شد.
وی افزود: در ادامه یک دستگاه پراید نیز با کامیون واژگونشده برخورد کرد که مجموع این تصادفات موجب انسداد چند ساعته آزادراه شد. راننده کامیون مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.
سرهنگ تقیخانی تصریح کرد: با تلاش مأموران پلیس راه و عوامل راهداری، صحنه حادثه جمعآوری و مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی شد.
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری کامل رانندگان گفت: قانونگذار برای رانندگی در حالت غیرطبیعی ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر مجازاتهای سنگینی از جمله جریمه یکمیلیون و پانصد هزار تومانی، ۱۰ نمره منفی، ۶ ماه محرومیت از رانندگی و معرفی به مراجع قضایی پیشبینی کرده است.