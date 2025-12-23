به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا استان و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنها، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

نعمت‌الله طاهرپور افزود:در بررسی‌های پلیس، باند خانوادگی ۷ نفره که از طریق طراحی و ارسال لینک‌های جعلی ۳ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این باندسابقه متعدد کلاهبرداری داشته است، افزود: در بازرسی از محل فعالیت این باند خانوادگی، حدود ۲۰۰ خط تلفن همراه و تعداد قابل‌توجهی کارت‌بانکی مربوط به حساب‌های اجاره‌ای و یا هک شده کشف شد.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در خصوص پیام‌های دریافتی در پیام‌رسان‌ها، به‌ویژه آنهایی که حاوی لینک‌های ناشناس هستند، هوشیار باشند.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی این پلیس به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.