به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن از ادعای گستاخانه یک مقام ارشد دفتر نخست‌وزیر ژاپن مبنی بر اینکه این کشور باید سلاح هسته‌ای داشته باشد، عمیقاً شوکه شده و از جامعه بین‌المللی خواست در حالت هوشیاری کامل قرار گیرد و قاطعانه با چنین اظهاراتی مخالفت کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک مقام ارشد ژاپن پیشنهاد داد این کشور باید به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، یک مشاور ارشد در دولت «سانای تاکایچی» نخست وزیر ژاپن استدلال کرده است که اتکای طولانی مدت توکیو به زرادخانه هسته‌ای آمریکا ممکن است دیگر کاملا قابل اعتماد نباشد.

این مقام رسمی توکیو پیشنهاد داده است ژاپن باید سیاست‌های غیرهسته‌ای پس از جنگ جهانی دوم خود را مجددا ارزیابی و بازدارندگی خود را دنبال کند.

این اظهارات باعث شد تا وزارت خارجه چین قویا مذاکرات اتمی ژاپن را محکوم کرده و آن را نمونه دیگری از «چگونگی تلاش نیرو‌های راست‌گرای ژاپنی برای نظامی‌سازی و تسلیح مجدد ژاپن» خواند.

پکن همچنین از توکیو خواست «به دنبال به چالش کشیدن نظم بین‌المللی پس از جنگ نباشد و از فرو رفتن بیشتر در مسیر اشتباه دست بردارد.»

وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی از نیرو‌ها در داخل ژاپن نه تنها در مورد تاریخ تجاوز این کشور تامل نکرده‌اند، بلکه از ترتیبات بین‌المللی پس از جنگ نیز بسیار ناراضی بوده‌اند.

کره شمالی نیز اعلام کرده که اجازه دادن به ژاپن برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای به «فاجعه‌ای بزرگ» منجر می‌شود در حالیکه روسیه نیز استدلال کرده که فاصله گرفتن توکیو از موضع غیرهسته‌ای، تاثیر منفی بر امنیت شمال شرقی آسیا خواهد گذاشت و واکنش کشور‌هایی را که «در معرض تهدید نظامی‌گری» هستند، برمی‌انگیزد.

این اظهارات همچنین در داخل ژاپن، که تنها کشوری است که تاکنون مورد حمله هسته‌ای قرار گرفته است، با استقبال ضعیفی روبه‌رو شده است.

این اظهارات انتقاد احزاب حاکم و مخالف و همچنین گروه بازماندگان بمب اتمی موسوم به «نیهون هیدانکیو» را به دنبال داشته است.

در همین حال دبیر ارشد کابینه ژاپن از ارائه توضیح درباره اظهارات این مقام نزدیک به سانائه تاکایچی نخست‌وزیر این کشور خودداری کرد اما وزیر دفاع ژاپن اعلام کرده احتمال بازنگری ژاپن در اصول غیرهسته‌ای خود در آینده به‌طور کامل منتفی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد: طی سال‌های گذشته، نیرو‌های راست‌گرای ژاپن در مسیر تقویت نظامی این کشور گام برداشته‌اند و جاه‌طلبی آنها برای نظامی‌سازی مجدد کاملاً آشکار است. به گفته این دیپلمات چینی، برخی رهبران سیاسی پیشین ژاپن مدعی شده‌اند که این کشور توانایی تولید سلاح هسته‌ای را دارد. ژاپن همچنین برای مدت طولانی مقادیر زیادی پلوتونیوم، فراتر از نیاز‌های برنامه‌های غیرنظامی هسته‌ای، تولید و ذخیره کرده و به‌عنوان یک کشور غیرهسته‌ای، توانایی تولید پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی را دارد.

لین جیان گفت: آخرین اظهارات این مقام ارشد، نمونه‌ای روشن از تلاش نیرو‌های راست‌گرای ژاپن برای «نظامی‌سازی مجدد» و «تجدید تسلیحات» این کشور است.

وی افزود: اگر ژاپن فراتر از این گام بردارد و همچنان عدالت بین‌المللی را به چالش بکشد و خط‌مشی جامعه جهانی را بیازماید، پاسخ چین یک "نه" قاطع خواهد بود.