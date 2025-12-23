پخش زنده
شهرداری گنبدکاووس سالانه با جمع آوری ۲۰ تن برگ کود و خاک برگ تولید می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خاک برگ یا گیاهخاک یک نوع کود طبیعی و سرشار از مواد آلیست، که این روزها بهترین زمان برای تهیه و تولید آن است.
با خزان شدن کامل برگ درختان ،شهرداری گنبدکاووس سالانه ۲۰ تن برگ را در دو نقطه شهر دپو میکند تا با گذشت یک سال کودی گياهي و سبک برای گل ها و گیاهان زینتی شهر فراهم کند.
علاوه بر این گلخانه داران گلستانی و حتی برخی خانواده ها خودشان دست به کار میشوند و با جمع کردن برگ درختان پهن برگ ،گیاه خاک تولید میکنند.
بهترین نوع برگ برای تهیه این نوع کود ،برگ درختان پهن برگ و درختان میوه به جز برگ درخت گردوست.