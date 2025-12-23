به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: سهل انگاری در کار با بنزین در بوکان منجر به جان باختن یک تن و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

رسول معروفی افزود: این حادثه بر اثر آتش گرفتن یک دستگاه خودرو در یکی از منازل این شهر روی داد که بلافاصله دو گروه از امدادگران و آتش نشانان ایستگاه‌های ۱ و ۴ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی تصریح کرد: این حادثه متأسفانه به علت ایجاد انفجار و آتش سوزی در پارکینگ منزل مذکور روی داد و علاوه بر انفجار و آتش سوزی دو نفر نیز از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان افزود: به گفته شاهدان سهل انگاری در کار و شستشوی موتور خودرو با بنزین بوده که متأسفانه باعث رویداد این حادثه ناگوار شد.