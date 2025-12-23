پخش زنده
امام جمعه تبریز با تاکید بر اهمیت پیوند علم، ایمان و عدالت گفت:پیشرفتهای علمی بدون اتکا به خداوند منشا غرور و ظلم در جهان امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در دیدار با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:بسیاری از چالشهای امروز بشر ناشی از جدایی علم از معنویت و غفلت از نقش الهی در پیشرفتهای علمی است.
وی با اشاره به نقش مهم نهادهایی همچون پزشکی قانونی در تحقق عدالت قضایی اظهار داشت:قضات در بسیاری از پروندهها برای صدور رای عادلانه، نیازمند پشتوانه علمی و کارشناسی دقیق هستند و اگر این پشتیبانیها نباشد، تصمیمها بر پایه شک و گمان شکل میگیرد که هم اجرای عدالت را با مشکل مواجه میکند و هم وجدان انسانی را دچار آسیب میسازد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به مباحث علمی از جمله ژنتیک افزود: پیشرفتهای علمی بشر در برابر علم الهی بسیار محدود و ناقص است آنچه امروز بشر به آن افتخار میکند، تنها بخش کوچکی از دریای عظیم دانش الهی است که خداوند به اندازه ظرفیت انسانها در اختیار آنان قرار داده است.
امامجمعه تبریز با بیان اینکه غرور علمی ریشه بسیاری از ظلمها و بیعدالتیها در جهان است تصریح کرد: انسانی که بداند هر آنچه دارد از خداوند است هرگز دچار تکبر، فخرفروشی و ظلم به دیگران نمیشود. قرآن کریم نیز میفرماید «إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»؛ خشیت الهی، ثمره درک صحیح از علم است.
وی با انتقاد از نظام سلطه جهانی خاطرنشان کرد: مستکبران عالم همواره تلاش کردهاند بشر را از مسیر علمِ همراه با خدا دور کرده و او را به مادیگرایی، لذتهای سخیف و نزاع و جنگ مشغول کنند، زیرا میدانند علم توام با ایمان جایگاهی برای طاغوتها باقی نمیگذارد.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به وضعیت ناآرام روانی جوامع مدرن گفت:با وجود امکانات گسترده مادی بشر امروز از آرامش واقعی محروم است، چرا که خداوند را از زندگی فردی و اجتماعی خود کنار گذاشته است طبق وعده الهی، اعراض از یاد خداوند، زندگی را تنگ و ناآرام میکند.
وی همچنین پیشرفتهای علمی جمهوری اسلامی ایران را الگویی متفاوت دانست و افزود: آنچه دشمنان را نگران کرده صرفاً فناوری یا قدرت مادی نیست، بلکه علمی است که در کنار پیشرفت، با ایمان، توکل و بندگی خدا همراه است و این همان چیزی است که نظام سلطه تاب تحمل آن را ندارد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان و متخصصان سازمان پزشکی قانونی کشور بر ضرورت تقویت علم، معرفت و اخلاق در کنار یکدیگر تاکید کرد.