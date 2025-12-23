پخش زنده
استاندار خوزستان گفت: همکاری مشترک و ارزشمندی میان شرکت ملی حفاری و جهاد دانشگاهی برای تولید دکلهای نفتی و ادوات حفاری چاههای نفت در داخل در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالیزاده دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در محل سالن حفاری اهواز با اشاره به دستاورد مهم تولیدی در صنعت حفاری اظهار داشت: همکاری مشترک و ارزشمندی بین شرکت ملی حفاری و جهاد دانشگاهی برای تولید دکلهای نفتی و ادوات حفاری چاههای نفت در داخل در حال انجام است.
وی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری گمان نمیکردند نیروهای داخلی بتوانند عملیات پیچیده حفاری را که پیشتر به دست خارجیها انجام میشد مدیریت کنند، اما این امر محقق شد و امروز شاهد دستاوردهای درخشان متخصصان ایرانی در این عرصه هستیم.
موالی زاده گفت: در دوران دفاع مقدس، افراد زیادی از فعالان این صنعت در راه دفاع از میهن به شهادت رسیدند و امروز نیز با همان روحیه، عامل تولید ثروت و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور هستند.
وی ادامه داد: عملکرد درخشان متخصصان ملی حفاری در مهار آتشسوزی رگ سفید و خاموش کردن چاههای نفت کویت در مدت زمان کوتاه، نمونهای از توانمندیهای آن است.
استاندار خوزستان با تاکید بر نقش بیبدیل خوزستان در توسعه کشور تصریح کرد: از سال ۱۲۸۷ و کشف نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان، خوزستان همواره تمامقد در خدمت توسعه کشور ایستاده و ثروت خود را سخاوتمندانه در این مسیر قرار داده است.
وی خواستار توجه ویژه به استان خوزستان شد و اظهار کرد: خوزستان به عنوان قلب تپنده ایران نیازمند نگاه ویژهای است که هم منافع ملی و هم منافع محلی را پوشش دهد. انتظار میرود شرکتهای ملی مستقر در استان، دفاتر مرکزی و حسابهای خود را به خوزستان منتقل کرده و خود را متعلق به این استان بدانند.
شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است و براساس اساسنامه مربوطه اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره برداری از مخازن نفت و گاز و نیز تعمیر و ترمیم آنها ایجاد چاههای تزریقی و انجام کلیه خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را بر عهده دارد.