نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای سنتی در آرامگاه ناصر دیوان کازرونی شهر کازرون برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛نمایشگاهی از آثار صنایع دستی و غذاهای محلی شهر کازرون با هدف معرفی هنرهای بومی، حمایت از تولیدات محلی و تقویت هویت تاریخی این شهر، در آرامگاه ناصر دیوان کازرونی برگزار شده است.
در این نمایشگاه هنرمندان و تولیدکنندگان محلی آثار خود را در زمینههای بافت، سفال، منسوجات سنتی و خوراکیهای اصیل به نمایش گذاشتهاند.
این نمایشگاه از امروز تا پنج دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ برای بازدید علاقهمندان دایر است.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.