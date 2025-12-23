به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛نمایشگاهی از آثار صنایع دستی و غذا‌های محلی شهر کازرون با هدف معرفی هنر‌های بومی، حمایت از تولیدات محلی و تقویت هویت تاریخی این شهر، در آرامگاه ناصر دیوان کازرونی برگزار شده است.

در این نمایشگاه هنرمندان و تولیدکنندگان محلی آثار خود را در زمینه‌های بافت، سفال، منسوجات سنتی و خوراکی‌های اصیل به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه از امروز تا پنج دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.