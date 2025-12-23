با حضور نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی و شماری از مسئولان استانی و شهرستانی، مشکلات بخش شیرین سو بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سهمیه کم آرد، پرداختن نشدن خسارت خشکسالی کشاورزان، پایدار نبودن آب شرب و قطعی گاه و بیگاه تلفن ثابت مطالبات مردم شیرین سو از مسئولان بود.

سید حسن خوانساری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان همدان در این نشست گفت: با بررسی‌های انجام شده سهمیه آرد این بخش افزایش می‌یابد.

علی سرخوش مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ هم گفت: صندوق بیمه اعلام کرده که خسارت خشکسالی این شهرستان تایید شده و بزودی مبلغ تایید شده خسارت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.