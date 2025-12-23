معاون مدیرکل سازمان امنیت غذایی کشور‌های اسلامی گفت: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید واکسن، تحقیق و تشخیص بیماری‌ها، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی کشور‌های اسلامی و منطقه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، خسرو ناظری، معاون مدیرکل سازمان امنیت غذایی کشور‌های اسلامی، در جریان بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، با اشاره به جایگاه علمی محمدبن زکریای رازی اظهار کرد: این موسسه به افتخار یکی از برجسته‌ترین دانشمندان قرون گذشته ایران و کاشف الکل نام‌گذاری شده و امروز نیز نقش اثرگذاری در حوزه امنیت غذایی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به بازدید میهمانان کشور‌های افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، پاکستان و دیگر کشور‌های حاضر از بخش‌های مختلف موسسه رازی و موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود: مشاهده پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی ایران، به‌رغم وجود تحریم‌ها، بسیار ارزشمند و قابل توجه است.

معاون مدیرکل سازمان امنیت غذایی کشور‌های اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های ایران در زمینه تولید انواع واکسن‌های پزشکی و دامپزشکی، تحقیقات و تشخیص بیماری‌ها اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش مهمی در تأمین و ارتقای امنیت غذایی کشور‌های اسلامی و منطقه داشته باشد و توسعه همکاری‌ها میان کشور‌های اسلامی و سایر کشور‌های حاضر در این نشست، زمینه‌ساز تقویت امنیت غذایی در سطح منطقه خواهد بود.

در این برنامه به سابقه همکاری‌های موسسه رازی با سازمان امنیت غذایی کشور‌های اسلامی اشاره شد. موسسه رازی از دیرباز در تعامل با این سازمان، پروژه‌های مشترکی را اجرا کرده است که از جمله آنها می‌توان به پروژه خوداتکایی تولید واکسن در میان کشور‌های اسلامی اشاره کرد؛ پروژه‌ای که در جریان اجرای آن، چهار کارگاه آموزشی تخصصی در حوزه تضمین کیفیت واکسن‌های انسانی با حضور نمایندگان نزدیک به ۱۵ کشور اسلامی در موسسه رازی برگزار شد.

در پایان این برنامه، مقرر شد در حوزه واکسن، متخصصان مربوطه با هماهنگی سازمان تحقیقات، در بهار سال آینده نشست تخصصی مشترکی با محوریت نیازمندی‌های موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در زمینه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری برگزار کنند.