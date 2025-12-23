استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برنامه‌های سه‌شنبه‌های اقتصادی با سفر به شهرستان مراغه از واحد تولید روغن موتور بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت این واحد صنعتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست با حضور در واحد تولید روغن موتور در مراغه ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چالش‌های پیش‌روی این واحد را مورد بررسی قرار داد و با مدیران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

گفتنی است این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده و تاکنون حدود ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این واحد صنعتی انجام شده است. تولید انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی، روغن‌های صنعتی، گریس، ضدیخ و همچنین تولید کارتن‌های بسته بندی از جمله فعالیت‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود. این واحد صنعتی در حال حاضر برای ۴۳۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

ظرفیت تولید این مجموعه روزانه ۲۰۰ تن اعلام شده است.

در جریان این بازدید مدیران شرکت مهمترین مشکلات این واحد تولیدی را عدم تخصیص ارز و محدودیت در صادرات به دلیل حضور در بازار اول بورس عنوان کردند.

استاندار آذربایجان شرقی پس از طرح این مسائل دستور داد موضوعات مطرح‌شده در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی شده و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات این واحد صنعتی اتخاذ شود.