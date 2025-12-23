در میز اقتصاد مطرح شد؛
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات صنعت نساجی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات صنعت نساجی خبر داد.
؛ در برنامه میزاقتصاد امروز (۲ دی) تأثیر واردات بیرویه پارچه بر صنعت نساجی با حضور آقایان مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک، محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و امیرحسین چایچی مجری طرح نوسازی صنایع نساجی ایدرو به صورت تلفنی بررسی شد.
آقای محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صنعت نساجی؛ گفت: تولید، بهویژه در صنعت نساجی، یک موضوع راهبردی و اشتغالزا برای کشور است. نساجی و پوشاک میتوانند بهعنوان صنایع پیشران با مزیت رقابتی در صادرات، ارزآوری و توسعه صنعتی نقشآفرینی کنند. اما در سالهای اخیر، سیاستهای نادرست و واردات بیرویه ضربه جدی به این صنعت زده است.
وی با بیان اینکه ما در مجلس چند محور مهم را از جمله بازنگری در تعرفههای گمرکی را دنبال میکنیم، ادامه داد: برای حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات نخ و پارچه باید اصلاح شود تا واحدهای تولیدی که اشتغال ایجاد میکنند، در جایگاه رقابتی بهتری قرار بگیرند، همچنین در کمیسیون صنایع، کارگروههای ویژه با حضور بخش خصوصی و دولتی تشکیل میدهیم. این جلسات بنا به درخواست فعالان صنعتی قابل افزایش است و گزارشها و پیشنهادات آنها را مستقیم دریافت میکنیم.
وی به تکمیل زنجیره ارزش به عنوان موضوع مهم در صنعت نساجی اشاره کرد و افزود: از تولید الیاف و ریسندگی تا بافندگی، رنگرزی و دوخت، باید زنجیره ارزش نساجی در کشور کامل شود. این موضوع از اولویتهای کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موضوع بهروزرسانی ماشینآلات اشاره کرد و ادامه داد: اعتقاد داریم منابع ارزی باید برای واردات ماشینآلات مدرن اختصاص یابد تا کیفیت تولید ارتقا یافته و توان رقابت با محصولات خارجی افزایش پیدا کند.
رستمی گفت: همین امروز، جلسهای در دولت با محوریت احیای صنعت نساجی برگزار و در این جلسه تصمیم بر اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات ماشینآلات و ۱۰ همت سرمایه در گردش گرفته شده است. این مصوبات پس از نهایی شدن به اطلاع تولیدکنندگان خواهد رسید تا بتوانند خطوط تولید خود را نوسازی کرده و در بازار داخلی و صادرات منطقه حضور پررنگتری داشته باشند.
وی مبارزه با قاچاق را به عنوان معضل و چالش صنعت عنوان کرد و گفت: قاچاق ضربه سنگینی به تولید داخلی میزند، چرا که واحدهای تولیدی هزینههای انرژی و نیروی کار دارند، اما کالای قاچاق این هزینهها را دور میزند و رقابتی ناعادلانه ایجاد میکند. برای مقابله با قاچاق نیاز به اقدامات عملی، نظارت و اجرای جدی قوانین داریم.