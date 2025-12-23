امروز: -
کاهش چشمگیر ذخایر موشک‌های رهگیری صهیونیست‌ها در جنگ با ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲- ۱۷:۲۴
خبرهای مرتبط

دست ایران در تعداد و تنوع موشک‌ها پر است

سردار شکارچی: قدرت موشکی ایران دشمن را شگفت‌زده کرد

قدرت موشکی ایران معادلات دشمن را به هم زد

سردار طلایی‌نیک: قدرت موشکی ایران تحریم‌ناپذیر است

سخنگوی سپاه: دقت موشک‌ها را افزایش داده‌ایم

سردار نائینی: محاسبات دشمن درباره قدرت ایران اشتباه بود

قدرت موشکی ایران، حقیقتی بین همه روایت‌ها ...

برچسب ها: جنگ ایران و رژیم صهیونیستی ، سامانه موشکی تاد ، گنبد آهنین رژیم صهیونیستی
