همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی (ع)، انتشارات مسجد مقدس جمکران سه کتاب درخصوص معرفی زندگی، مبارزات و جایگاه امامت آن حضرت منتشر و عرضه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارشناس امور محتوای انتشارات کتاب جمکران با اشاره به مظلومیت امام هادی ع گفت: کتاب یک دستها به نویسندگی سید ناصر هاشمی، با روایت شرایط دشوار حکومت عباسی، پرده از فشارهای سنگین بر شیعیان برمیداردفشارهایی که حتی زیارت امام حسین (ع) را ممنوع میکرد مگر برای کسانی که یک دست خود را از دست داده بودند. این کتاب، تصویری روشن از خفقان زمانه امام هادی (ع) و صبر پیروان ایشان ارائه میدهد.
حامد فتاحی در ادامه ضمن معرفی کتاب «تنفس در بینهایت به نویسندگی شکرالله اسدی مبرهن گفت: این کتاب داستان زندگی یک شیعه در عصر امام هادی (ع) است که از میان مشکلات اقتصادی و فشار امنیتی، همچنان با عشق به اهلبیت (ع) زیست نگاه انسانی و مردمی به تاریخ آن دوره دارد.
فتاحی با اشاره به کتاب «تبیین امامت و جایگاه آن از نظر امام هادی» به تالیف محمد کبیری، به بررسی دیدگاههای امام در خصوص امامت میپردازد و خواننده را با آموزههای اعتقادی این پیشوای بزرگ اسلام، بهویژه در قالب زیارت جامعه کبیره، آشنا میکند.