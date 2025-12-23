معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از محورهایی که در روابط تجاری با کشورهای دوست دنبال می‌کنیم، همکاری‌های بین استان‌های دو کشور است، تأکید کرد: گسترش روابط تجاری ایران و قزاقستان از مدت‌ها قبل پیگیری و با سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به قزاقستان فصل تازه‌ای برای تحرک و پویایی بیشتر این روابط ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی همکاری‌های لجستیکی ایران با قزاقستان با حضور معاون وزیر صمت و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، سفیر قزاقستان در ایران، استاندار گلستان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در این نشست اظهار کرد: گسترش روابط تجاری ایران و قزاقستان از مدت‌ها قبل پیگیری شده و با سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به قزاقستان فصل تازه‌ای برای تحرک و پویایی بیشتر این روابط ایجاد شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه با تشکر از مواضع دوستانه قزاقستان، صحبت‌های اخیر بین دو رئیس‌جمهور را نشان‌دهنده سطح بالای اراده دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی عنوان کرد که نشان از استقبال دو طرف برای گسترش روابط تجاری بیشتر دارد.

وی افزود: یکی از محورهایی که در روابط تجاری با کشورهای دوست دنبال می‌کنیم، همکاری‌های بین استان‌های دو کشور است. استان گلستان به دلیل نزدیکی جغرافیایی و همچنین قرابت‌های فرهنگی و همکاری‌های خوبی که از گذشته با قزاقستان دارد، از استان‌های خوبی است که می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی با قزاقستان به ما کمک کند و باعث تقویت پروژه‌هایی شود که همکاری‌های بین استانی را تقویت می‌کنند.

استاندار گلستان نیز در این نشست با بیان اینکه جمهوری قزاقستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران دارد، تصریح کرد: با توجه به وسعت کشور قزاقستان، ایران می‌تواند بخشی از نیازهای این کشور را در حوزه کشاورزی برطرف کند. قزاقستان کشور سردسیری است و علاوه بر اینکه یکی از صادرکنندگان بزرگ غلات در جهان است، در حوزه محصولات کشاورزی می‌تواند برخی نیازهای خود را از جمله مرکبات، سبزیجات و صیفی‌جات را از طریق استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و در کل استان‌های شمالی ایران تامین کند.

علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه اکنون مبادلات تجاری ایران به قزاقستان قریب به ۳۰۰ میلیون دلار است، ادامه داد: بر اساس تاکید ریاست جمهوری در قزاقستان در نظر داریم این رقم را تا سال آینده ( ۱۴۰۵) به یک میلیارد دلار و در سال دوم هم به دو میلیارد دلار برسانیم که چشم‌انداز بسیار خوبی است و امیدواریم دو کشور و دوملت روابط را در این زمینه به خوبی پیش ببرند.

استاندار گلستان افزود: در حوزه لجستیک و حمل و نقل دو کشور، کریدور شمال به جنوب برای ایران و قزاقستان بسیار حایز اهمیت است. درگذشته، ۳ رئیس جمهور ایران، قزاقستان و ترکمنستان راه آهن چین قزاقستان و ترکمنستان به ایران را افتتاح کردند اما متاسفانه آن طور که باید از این کریدور ریلی استفاده لازم نشده‌است.

طهماسبی در پایان با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب ایران موضوع کریدور و لجستیک است، خاطرنشان کرد: اگر کریدور شمال به جنوب فعال شود که از چین شروع و به ایران ختم می‌شود و از ایران به منطقه آزاد اینچه برون و به جنوب کشور، هرمزگان و بندرشهید رجایی برسد، می‌تواند فرصت‌های بسیاری را پیش روی تجارت دو کشور قرار دهد.

سفیر قزاقستان در ایران نیز در این نشست اظهار کرد: کشور ایران از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در خاورمیانه و همچنین دارا بودن دریای خزر برای قزاقستان حایز اهمیت است و شریک تجاری و فرهنگی مهمی برای کشور ما است.

اونتالاپ اونالبایف تاکید کرد: ما توجه ویژه‌ای به همکاری بین استان‌های ایران و قزاقستان به ویژه استان گلستان داریم و در سفارت قزاقستان برای هر کمکی در این زمینه و ایجاد روابط بیشتر اعلام آمادگی می‌کنیم. در طی سفری به خوزستان و دیدار از مناطق آزاد اینچه برون موضوع لجستیک را بررسی کردیم و مسایل آن در یک پروژه همکاری مشترک قابل برطرف شدن است. همچنین با انجام پروژه‌های مشترک می‌توان از این ظرفیت برای گسترش تجارت دو کشور به درستی استفاده کرد.