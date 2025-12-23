فرماندار بروجرد گفت: این شهرستان به عنوان پایلوت برگزاری طرح آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی «مبنا» در لرستان انتخاب شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار بروجرد در نشست هماهنگی این طرح در شهرستان که با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه استان لرستان برگزار شد، اظهار کرد: این سرشماری از ۱۴ دی تا سوم بهمن سال جاری در ۶ حوزه آماری شهری بروجرد و چهار حوزه آماری روستایی در بخش شیروان بروجرد برگزار خواهد شد.

قدرت اله ولدی با اشاره به اهمیت این سرشماری در راستای برنامه ریزی دقیق برای شهرستان افزود: با هدف ثبت دقیق آمار و اطلاعات شهرستان نیازمند همکاری بین بخشی همه دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم در بودجه ریزی، برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های کلان برای شهرستان اقدام کنیم.

فرماندار بروجرد بیان کرد: دوره آموزشی کاربران نیز از هفته آینده در شهرستان برگزار خواهد شد تا بتوانیم با ثبت دقیق اطلاعات، سرشماری دقیق و قابل استنادی را در شهرستان بروجرد داشته باشیم.

ولدی در ادامه از شهروندان خواست تا با ماموران سرشماری همکاری لازم را داشته باشند.