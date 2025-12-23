هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برتری تیم‌های آکادمی سحر، گروه بهمن، پالایش نفت آبادان و قهوه باتسام مشهد به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بسکتبال زنان به هفته یازدهم رسید. در این هفته تیم آکادمی سحر با حساب ۵۴ بر ۴۳ مقابل کاسپین تهران به پیروزی رسید و با ۱۹ امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند.



در این هفته گروه بهمن برابر ستاد ملی گاز با نتیجه ۷۷ بر ۴۸ به برتری رسید. با این نتیجه گروه بهمن با ۱۹ امتیاز بعد از آکادمی سحر در رده دوم جدول قرار دارد.

در دیگر دیدار‌های این هفته آکادمی نیکا با نتیجه ۷۲ بر ۹۶ برابر پالایش نفت آبادان و فرآور شریف سبز با حساب ۳۸ بر ۶۳ برابر قهوه باتسام مشهد نتیجه را واگذار کردند.

تیم استقلال در این هفته استراحت داشت.

نتایج هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال زنان:

ستاد ملی گاز ۴۸ - ۷۷ گروه بهمن

آکادمی سحر ۵۴ - ۴۳ کاسپین تهران

آکادمی نیکا ۷۲ - ۹۶ پالایش نفت آبادان

فرآور شریف سبز ۳۸ - ۶۳ قهوه باتسام مشهد

جدول لیگ برتر بسکتبال زنان بعد از پایان هفته یازدهم:

آکادمی سحر ۱۹ امتیاز

گروه بهمن ۱۹ امتیاز

نفت آبادان ۱۸ امتیاز

استقلال ۱۵ امتیاز

قهوه باتسام ۱۴ امتیاز

کاسپین ۱۲ امتیاز

ستاد ملی گاز ۱۲ امتیاز

آکادمی نیکا ۱۲ امتیاز

فراور شریف سبز ۹ امتیاز