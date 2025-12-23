به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی دارلک شهرستان مهاباد حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف و پس از بازرسی آن، ۹۰ کیسه آرد یارانه‌ای قاچاق را کشف کردند.

حسین نجف زاده افزود: مأموران پس تشکیل پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند که پرونده در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

نجف زاده تصریح کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی دال بر اخذ قانونی آردها، تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط آرد‌های کشف شده متخلف را به پرداخت دو میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی آرد کشف شد محکوم کرد.