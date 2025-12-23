فرمانده قرارگاه ستاد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش گفت: در راستای مطالبات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر خوشایندسازی محیط خدمتی و خوش‌بین‌سازی جوانان به خدمت سربازی، این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح(ع)، آیین قدردانی از کارکنان وظیفه اقلیت‌های دینی، با حضور امیر سرتیپ دوم خلبان حافظ زارع برگزار و از این سربازان با اهدای هدایایی تجلیل شد.

فرمانده قرارگاه ستاد و پشتیبانی نیروی هوایی ارتش با تبریک این مناسبت، بر ضرورت همدلی و انسجام میان تمامی کارکنان تأکید کرد و گفت: معتقدان به ادیان الهی با یکدیگر برادرند و اشتراکات عمیقی در باورهای اخلاقی و انسانی دارند.

به گفته امیر سرتیپ دوم خلبان حافظ زارع، تکریم اقلیت‌های دینی همواره مورد توجه نیروی هوایی ارتش بوده و در راستای مطالبات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر خوشایندسازی محیط خدمتی و خوش‌بین‌سازی جوانان به خدمت سربازی، این رویکرد با جدیت دنبال می‌شود.»

در پایان این مراسم، کارکنان وظیفه اقلیت‌های دینی ضمن قدردانی از این اقدام، بر احساس احترام و تعلق خود به خانواده بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.