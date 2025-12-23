امروز: -
آغاز سرشماری کل و بز در استان زنجان

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲- ۱۷:۵۴
خبرهای مرتبط

سلاطین مناطق صعب‎ العبور در یک قاب 

آغاز سرشماری کل و بز در منطقه حفاظت شده خرمنه سر طارم

سرشماری حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده دربند مشکول

